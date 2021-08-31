Alanya’daki okullar eğitim öğretim yılına hazır

Alanya Belediyesi, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek ve okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için, ilçe genelinde okulların bakım tadilat, boya ve temizlik çalışmalarını yaz tatili boyunca yapılan çalışmalarla tamamlayarak, okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırladı.

Alanya Belediyesi kent genelindeki okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için çalışmaya devam ediyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan okullarda boya ve tadilat yaparken diğer yandan bahçe temizliği ve okul bahçesi yıkama çalışması yaptı. Okullardan gelen talepler doğrultusunda okulların boya-badana, korkuluk tamiri, tadilat, asfalt ve istinat duvarı yapılması işi, okul bahçesi ve spor alanlarının temizliği, yazdan kalan otların biçilmesi, ağaçların budanması gibi çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

“Çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”

Okullar ve çocuklar için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın güvenle eğitime yeni bir başlangıç yapmaları için canla başla çalışıyoruz. Yaz tatili boyunca ilçe genelindeki okullarda fiziksel ve sosyal donatı noktasında talep edilen tadilat, asfalt, boya ve bahçe düzenlemesi gibi tüm hizmetleri gerçekleştirdik. Öğrenci ve öğretmenlerimizin daha iyi, daha güvenli ve daha hijyenik şartlarda eğitim-öğretime devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime desteğimiz kesintisiz devam edecek. Şimdiden yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.