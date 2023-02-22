Alanya’daki Boşnaklardan deprem bölgesine konteyner desteği

Alanya Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde başlattığı “Sıcak Yuvalarında Sizin de katkınız Olsun” kampanyasına ilçede yaşayan Boşnaklar 9 konteynerle destek oldu.

Alanya’da yaşayan her kesimden insanın deprem bölgesi için seferber olduğuna dikkat çeken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel katkıları için Alanyalılara teşekkür etti.

Alanya’da yaşayan Boşnak vatandaşlar aralarında topladıkları 9 konteyner ücretine ait dekontu Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teslim etti. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile birlikte Başkan Yücel’i ziyaret eden Boşnaklar deprem bölgesi için yapılabilecek başka yardımlar konusunda da bilgi aldı. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana Alanya’da yaşayan yerleşik yabancıların da Alanya halkı gibi canla başla çalıştığına dikkat çeken Yücel, destekleri için yeni Alanyalılar’ a teşekkür etti. Boşnaklar önümüzdeki günlerde desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.