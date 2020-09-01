Alanya’da Zabıta Teşkilatı’nın 194. yıl dönümü kutlandı
ALANYA’DA ZABITA TEŞKİLATI’NIN 194. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE KISITLI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. ZABITADAN SORUMLU ALANYA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ALİ YENİALP VE ALANYA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ NACİ UZUNSAKAL, ALANYA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA TUNA’YI ZİYARET EDEREK ÇİÇEK TAKDİM ETTİ.
Alanya’da Zabıta Teşkilatı’nın 194. kuruluş yıl dönümü Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı etkinliklerle kutlandı. Zabıtadan sorumlu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Alanya Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuna’yı ziyaret ederek, çiçek takdim etti.
Zabıta Haftası, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Kanunların kendisine verdiği yetkilerle kamu düzenini sağlayan belediyenin kolluk kuvveti Zabıta Teşkilatı, 194 yaşında. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle resmi törenlerin iptal edilmesi sonucu kutlamalar kısıtlı olarak gerçekleştirildi. Zabıtadan sorumlu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Alanya Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuna’yı ziyaret ederek çiçek takdim etti. Başkan Vekili Tuna, “Alanya’mızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm Zabıta teşkilatımızın emekçilerine Alanya halkı adına teşekkür ederim” dedi.
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