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Alanya’da yüzme yarışları yapıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş İl İçi 2. Vize ve 13 Yaş Üstü Ön Eleme Yarışları tamamlandı.
ANTALYA 14.06.2021, 16:06
Antalya’nın Alanya ilçesinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş İl İçi 2. Vize ve 13 Yaş Üstü Ön Eleme Yarışları tamamlandı.Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen ve üç gün süren 11-12 Yaş İl İçi 2. Vize ve 13 Yaş Üstü Ön Eleme Yarışları tamamlandı. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda 13 kulüpten 154 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yarışların son gününde sporcular 200 m sırtüstü, 200- 1500 m serbest, 50 m kurbağalama, 100 m kelebek, 4x100 serbest bayrak, 4x50 karışık mix bayrak stillerinde yarıştı. Dereceye girerek barajı geçen sporcular, şampiyonalara girmeye hak kazandı.