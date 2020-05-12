Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
99616
ALTIN
383.327
DOLAR
6.9907
STERLİN
8.5907
EURO
7.5856

Alanya’da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi

ALANYA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, ALANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN YUFKA İMALATHANELERİ VE ÇAY OCAKLARINA HİJYEN DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Alanya’da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi

ALANYA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER, ALANYA’DA FAALİYET GÖSTEREN YUFKA İMALATHANELERİ VE ÇAY OCAKLARINA HİJYEN DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 14:35
6 Okunma
Alanya’da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’da faaliyet gösteren yufka imalathaneleri ve çay ocaklarına hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce Alanya genelindeki denetim çalışmaları devam ediyor. Ekipler, fırın ve kasapların ardından yufka imalathaneleri ve çay ocaklarına da denetimlerini gerçekleştirdi. Yufka imalathanelerinde genel temizlik, imalathane temizliği ve personelin kılık kıyafeti ve kişisel temizliğinin yanı sıra hazırlanan yufkaların saklama koşulları ile gramajları konusunda da denetim gerçekleştirildi. Ekipler, işletme sahiplerine COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle devam eden sosyal mesafe kuralları ve maske kullanım şartlarına ilişkin de alınması gereken tedbirlerini yineledi.

Zabıta ekipleri, çay ocaklarında ise vatandaşlara sunulan ürünlerin genel kalitesi, ambalajlı ürünlerin saklanma koşulları, son kullanma tarihleri, bardak, çaydanlık, kaşık gibi yeniden kullanıma uygun ürünlerde hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Özellikle açık halde şeker tutulmaması, ambalajlı şekerlerin tercih edilmesi, cam bardak yerine kağıt bardak kullanmaları belirtilen çay ocağı işletmecileri, korona virüs salgını süresince hijyen noktasında daha çok dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ’de kuruldu
Türkiye’de ilk Verem Araştırma Merkezi AÜ’de kuruldu
Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor
Kaş’ta eski okul binaları hayat buluyor
Vefa desteğe motorize ekip
Vefa desteğe motorize ekip
Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı
Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı
Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor
Halk Et Alanya Mağazası 6 Mayıs’ta hizmete giriyor
Hasta yatağı yardımları devam ediyor
Hasta yatağı yardımları devam ediyor
Fırınlar denetim altında
Fırınlar denetim altında
Büyükşehir Demre’yi yaza hazırlıyor
Büyükşehir Demre’yi yaza hazırlıyor
Karla kaplı Dumanlı yayla yolu ulaşıma açıldı
Karla kaplı Dumanlı yayla yolu ulaşıma açıldı
"Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi
"Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi
Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi
Çağlayan’daki içme suyu boru hattı yenilendi
Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte
Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu
Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim