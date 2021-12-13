Alanya’da yol yapım çalışmaları

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ile batı ve doğu Alanya mahallelerinde yol, asfalt, altyapı ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanya’nın tüm mahallelerinde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Batı mahallelerinden Orhanlar Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, çalışmalarını Gözübüyük Mahallesi’nde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yollarda ulaşım konforu sağlanırken, yollar asfaltlanıyor, dere ve çay geçişlerinde de altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.