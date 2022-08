Alanya’da yol ve alt yapı çalışmaları devam ediyor

Alanya Belediyesi, yol ve altyapı çalışmalarına Kestel ve Kargıcak Mahallesi’nde devam ediyor.

Alanya Belediyesi ekipleri, altyapı ve yol çalışmaları çerçevesinde başlattığı çalışmaya Kestel Mahallesi Fakülte Caddesi’nde devam ediyor. 2 bin kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdunun da bulunduğu bölgede yol çalışması yanı sıra altyapı ve istinat duvarı çalışması da yürütülüyor.

Başkan Yücel: “Alanya’nın her mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor”

Alanya’nın her alanda çok hızlı bir gelişme içerisinde olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızın yol ve altyapı noktasında en iyi hizmetle buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle kış aylarının yaklaşması ile altyapıya çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu an Alanya’nın her mahallesinde ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.