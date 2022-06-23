Alanya’da yoga etkinliğinde buluştular

Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Yoga Eğitmeni Tatiana Tsurko-Uslu işbirliğinde yoga etkinliği yapıldı.

Kestel Çim Sahada özel bir yoga seansı düzenlendi. 21 Haziran Dünya Yoga günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğe onlarca yerli ve yabancı vatandaş katıldı. Etkinlikte, çimlerin üzerine matlar serildi ve Yoga Eğitmeni Tatiana Tsurko-Uslu eşliğinde seans gerçekleştirildi. Etkinlikte nefes egzersizi, beden ve nefes bütünlüğü, doğru ve dengeli beden duruşu gibi çalışmalar yapıldı.