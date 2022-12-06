Alanya’da Yeni Yıl Pazarı için geri sayım başladı

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Yeni Yıl Pazarı için geri sayım başladı. 17-18 Aralık tarihlerinde 2 gün sürecek olan Yeni Yıl Pazarı sürpriz etkinlikler ve konserlerle belediye binası arkasında gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesi ve Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı 12. kez kapılarını açacak. Artık bir klasik haline gelen dev organizasyon, 17 Aralık Cumartesi ve 18 Aralık Pazar günleri saat 10.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek. Yeni Yıl Pazarı Alanya Belediye Hizmet Binası arkasında her zaman ki yerinde yapılacak.

Stantlar renk katacak

12. Uluslararası Yeni Yıl Pazarı birçok renkli etkinliğe sahne olacak. Yabancı vatandaşların geleneklerini yansıtacak hediyelik eşya, yeme içme ve tanıtım stantlarının kurulduğu etkinlik; sahne şovları ve konserler eşliğinde gerçekleşecek. Vatandaşlar ücretsiz olarak etkinlik alanında renkli şovları ve stantları ziyaret edebilecek.

2 konser gerçekleşecek

2 gün boyunca sürecek birçok dans ve müzik etkinliği ile dolu dolu geçecek olan 12. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı, iki önemli konsere ev sahipliği yapacak. 17 Aralık Cumartesi günü, saat 19.00’da Şarkıcı, Kemancı, Söz Yazarı, Besteci Gülşah Tütüncü sahne alacak. Müziği ve dansları ile son yıllarda büyük beğeni toplayan Tütüncü, yerli ve yabancı binlerce misafir için unutulmaz bir konser verecek. Yeni Yıl Pazarı’nın ikinci gününde ise sahneye Göksel Doğançay çıkacak. Cem Karaca’nın solisti ve rock müziğin güçlü sesi Göksel Doğançay etkinliklere renk katacak.