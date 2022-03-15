Alanya’da yaşayan Rus uyruklu genç Müslüman oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu Vladislav Cherniavskıı, ilçe müftülüğünde şehadet getirerek Müslüman oldu.

Alanya’da yaşayan Vladislav Cherniavskıı, islam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Alanya İlçe Müftülüğüne başvuru yaptı. Yaptığı başvuru sonrası ilçe müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Vladislav Cherniavskıı’ya islam dininin temel esasları hakkında bilgiler verdi. Kelime-i Şehadet getirerek müslüman olan Vladislav Cherniavskıı, yeni ismi ise Müftü İlhan’ın önerisiyle Yusuf oldu.

Vladislav Cherniavskıı’ya Rusça Kur’an-ı Kerim ve ihtida belgesini veren İlçe Müftüsü İlhan, “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dır. Peygamberimize Allah tarafından vahiy edilen Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. Muhammed Mustafa’nın Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı “Kelime-i Şehadet” ile dile getiririz” dedi.