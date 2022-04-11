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Alanya’da yağmur yerini doluya bıraktı, yollar beyaza büründü
Alanya’da öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları beyaza bürüdü.
ANTALYA 11.04.2022, 14:26
Alanya’da öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları beyaza bürüdü.
Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken, yollar beyaza büründü. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede etkisini yitirdi.