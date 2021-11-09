Alanya’da virajlı yollara bariyerli önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi, virajlı ve tehlikeli şarampollerden oluşan mahallelerin yollarına bariyer çalışması başlattı. Alanya’nın Elikesik Mahallesi ve Dim Vadisinde bulunan Akçatı Mahallesi yolunun tehlikeli bölümlerine bariyer yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın üç Mahallesi’nde sık sık kazalara yol açan tehlikeli yollarında bariyer çalışması yapıyor. İlk çalışma Alanya’nın kuzey batısında yer alan ve şehre en yakın mahallelerden biri olan Elikesik’te yapıldı. Bölge halkının özellikle de sürücülerin korkulu rüyası haline gelen yolun rampa, viraj ve şarampollerden oluşan bölümlerine 488 metre bariyer monte edildi. Mahalleye D-400 Kara Yolu’ndan giriş yapılan bölümden şarampol ve virajların bittiği noktaya kadar bariyer yapıldı. Rampalı yol, özellikle geceleri meydana gelen kazalarla zaman zaman kamuoyu gündeminde yer alıyordu. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölge sakinleri başta olmak üzere sürücüler rahat bir nefes aldı. Yol, artık sürücüler açısında daha güvenli olacak. Bariyer çalışması önümüzdeki günlerde Dim Alacami ve Akçatı mahallelerinde de yapılacak.

“Akçatı yoluna 450 metre bariyer”

Elikesik Mahallesi’nde yapılan çalışmanın ardından Dim Vadisindeki Akçatı Mahallesi’nde de bariyer çalışması tamamlandı. Yerli ve yabancı turistlerin yanısıra bölge halkı ile safari yapanların da güzergahı olan yolun şarampol bulunan noktalarına 450 metre bariyer yapıldı. Bariyerli önlemle birlikte yol sürücüler açısından daha güvenli hale getirildi.