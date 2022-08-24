Alanya’da tur otobüsü yolcu indiren servise çarptı

Antalya’da kavşakta yolcu indiren servis aracına arkadan gelen tur otobüsü çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, tur otobüsüne de bir kamyonet çarptı.

Kaza, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa G. (37), idaresindeki 07 C 32644 plakalı midibüs ile kavşakta yolcu indirdiği sırada arkasından gelen Ali K. (55) yönetimindeki 07 FIV 32 plakalı tur otobüsü çarptı. O esnada tur otobüsünün arkasında bulunan Enes A. (26) idaresindeki 07 RP 533 plakalı kamyonet ile tur otobüsüne çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süreliğine durdurulurken, araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik tekrar devam etti. Kazada tur otobüsü ve servis aracının kullanılamaz hale geldiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.