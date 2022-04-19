Alanya’da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor

Alanya’da 77 bin metrekarelik alana Hobi Bahçesi Ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Elikesik Mahallesi yaklaşık 77 bin metrekarelik yeşil alan içerisine Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi projesini hayata geçiriyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’da ilkleri başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dev bir alan içerisinde hem üretecek hem de tanıtacak projemizde hafriyat çalışmalarına başladık” dedi.

Başkan Yücel’in büyük önem verdiği projede adeta yok yok. Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi projesinin içerisinde hobi evleri ve bahçeleri, kapalı tropik meyve üretim seraları, açık üretim alanları, kafeterya, basketbol sahası, fitness alanı, masa tenisi oyun alanı, çocuk oyun parkı, gastronomi eğitim alanı ve mini aromatik bitki parselleri yer alıyor.

“Değerimiz olan tropikal meyveleri hem üretip hem tanıtacağız”

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek proje alanında incelemelerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Elikesik bölgesindeki 77 bin metrekare alandaki faaliyete geçireceğimiz hobi bahçesi ve tropikal meyve tanıtım merkezimizde incelemelerde bulunduk. Buraya hem bölge halkımızın kullanabileceği bir sosyal donatı alanı hem de vatandaşlarımızın buradaki zamanını en iyi şekilde değerlendirebileceği sosyal tesis alanı kazandıracağız. Aynı zamanda Alanya’mızda 30-35 arasında tropikal meyve yetişiyor. Bu meyvelerin 10-15’inin şu anda ekonomik bir değeri var. Biz de burada bu değerlerimizi hem üreteceğiz hem de tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgeye kazandırılacak projeyi AHEP Üniversitesi, Ziraat Odası ve Alanya Belediyesi ortaklığında geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Bu bölgede oluşturacağımız projeyle birlikte açık ve kapalı örtülü alanda yetişebilecek tüm bitki ve meyvelerin hem tanıtımını hem de üretimini yapacağız. Gelecekte bunun bölgemize ve ekonomiye kazanımına hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.