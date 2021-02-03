Alanya’da tedavisi tamamlanan 2 şahin ve kartal doğaya salındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaralı olarak bulunan 2 şahin ve kartal 2 ay süren tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaralı halde bulunan 2 şahin ve kartal, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipler tarafından alınarak tedavisi için Alanya Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Hekimlikte 2 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kartal ile şahinler, doğaya bırakılmak üzere Demirtaş Mahallesi bölgesindeki ormanlık alana getirildi.

Alanya Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal tarafından veteriner hekimler eşliğinde doğaya bırakıldı.

“Eskisi gibi sağlıklı ve dinç bir şekilde doğaya bırakıyoruz”

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Kodal, “Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğimize yapılan ihbar sonucunda teslim aldığımız bir kartal ve iki adet şahin Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’yle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 2 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştular ve doğaya salındılar” dedi.

Demirtaş hayvan barınağına tam not

Kodal, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği Alanya Belediyesi’ne bağlı olan Demirtaş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunduk. Bu incelemelerde bize eşlik eden müdürümüz ve veteriner hekim arkadaşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Barınağımız kanunlara tam uygunluk düzeyinde hizmet veriyor. Temizlik ve beslenme konusunda çok düzenli bir işleyiş var hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.