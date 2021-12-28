Alanya’da tarihi evlere restorasyon

Alanya Belediyesi ekipleri, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Ağaoğlu Hacı Mehmet ve Hacıkaranfil Konaklarının restore çalışmalarına devam ediyor. Konu ile ilgili konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sivil mimarlık yapılarının en iyi örneklerinden olan tarihi iki evimizi daha, aslına uygun olarak restore edip kültürümüze kazandıracağız” dedi.

“Kent kimliğini ortaya koyan iki evi daha ayağa kaldırıyoruz”

Restorasyon çalışmaları devam eden Kadıpaşa Mahallesi’ndeki Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı ve Şekerhane Mahallesi’ndeki Hacıkaranfil Konağı ile ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’nın sivil mimarlık örneklerinden kent kimliğini ortaya koyan iki evimizi daha restore ederek ayağa kaldırıyoruz. İlçe merkezindeki geleneksel konut dokusunun önemli yapılarından olan evler, tarihe meydan okuyarak günümüze kadar geldiler. Tarihimize ışık tutan bu yapılara sahip çıkmak Belediye olarak bizim görevimizdir” diye konuştu.

“19.yüzyılın sonlarında inşa edilmiş iki yapı”

Restorasyon çalışması bittikten sonra her iki yapının da kültürel amaçlı kullanılacağının altını çizen Belediye Başkanı Yücel, “19. yılın sonlarında inşa edilmiş olan bu yapılar, yangın ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmiş. Ancak, dış cephe ve iç mekanlarının mimari özelliklerinin bir kısmı yerinde duruyor. Bu halleriyle günümüze kadar ulaşmış bu iki yapı, Alanya sivil mimarlık örneklerinin özgün detaylarının belgelenmesi ve yapının kent belleği açısından özgün haliyle korunması oldukça önemli. Restorasyon yaparken eserlerimizin bu özelliklerini tamamen koruyoruz. Restorasyon çalışmaları devam eden Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı’nı 2022 yılı başlarında, Hacıkaranfil Konağı’nı ise yılın ortalarında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Şehrimizin gizli kalmış hazinelerini ortaya çıkarmak bizim görevimiz”

“Şehrimizin gizli kalmış hazinelerini ortaya çıkarıp gelecek nesilleri aktarmak bizim bu millete borcumuz” diyen Belediye Başkanı Yücel, “Restore edilen evleri turizme açıyoruz. Şehrimizin, kültürümüzün tanıtımına önemli katkı sağlıyorlar. Bu evleri müze, yöresel yemeklerin ikram edildiği mekanlar, kültürel ofisler ve tanıtım amaçlı kullanıyoruz” diye konuştu.

“Ödüllü proje”

Şekerhane Mahallesi’ndeki Hacıkaranfil Konağı projesinin ödüllü bir proje olduğunu da hatırlatan Başkan Yücel, “Hacıkaranfil projemiz, Tarihi Kentler Birliği 2019 yılı ‘Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda’ Uygulama Ödülü’ne layık görüldü. Restorasyonunu yaptığımız her eseri, kendi kimliğine uygun olarak tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.