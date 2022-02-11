Alanya’da son 1 haftada 59 aranan şahıs yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5-11 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı. Yakalananların 51’i tutuklandı, 8’i serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar kısmınca, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla ilçe genelinde farklı adres ve bölgelerde operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit, uyuşturucu madde bulundurma kullanma, basit yaralama suçlarından aranan ve haklarında 1 ile 38 yıl kesinleşmiş hapis bulunan 59 kişi yakalandı.

Yakalanan 59 kişiden 51’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 8’i ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.