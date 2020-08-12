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Alanya’da sinekle mücadele ekibine eğitim verildi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİR YANDAN SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, BİR YANDAN DA ÇALIŞMAYI YAPAN EKİPLERE EĞİTİM VERİYOR.
ANTALYA 12.08.2020, 12:14
Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan sinekle mücadele çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da çalışmayı yapan ekiplere eğitim veriyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Alanya’da hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde biyosidal uygulaması yapan 50 personele Prof. Dr. Hüseyin Çetin tarafından ayrıntılı bilgiler verildi. Çetin, personele sivrisineklerin, çeşitleri, üreme alanları, nasıl üredikleri ve yapılması gereken mücadele yöntemlerini anlattı. Görseller aracılığıyla verilen eğitimde karşılıklı soru alış verişi ve bilgi paylaşımı da oldu.
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