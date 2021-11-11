Alanya’da sezonun ilk çocuk oyunu ‘Yağmur Taşı’ gösterime giriyor

Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan yeni oyun “Yağmur Taşı”, 14 Kasım Pazar günü gösterime giriyor. 2021-2022 Tiyatro Sezonunun ilk çocuk oyunu olan Yağmur Taşı, saat 14.00 ve 16.00’da ABT Çocuk Birimi oyuncuları tarafından Kültür Merkezi A Salonu’nda sahnelenecek.

Nilbanu Engindeniz’in yazdığı ve yönettiği oyunda, 5-14 yaş arası 25 çocuk rol alıyor. Bir Türk efsanesinden esinlenerek yazılan masal tadındaki bu oyun, beyliğine ait toprakları kuraklıktan kurtarmak için yağmur taşını arayan Memik Oğlan’ın hikayesini anlatıyor. Tek perdeden oluşan ve yaklaşık bir saat süren oyun, kum sanatı ve kuklalarla görsel bir şölene dönüşüyor. Oyunun müziği Kemal Günüç, dekor tasarımı Tayfun Cebi, kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, ışık tasarımı Tayyar Öktem, ses efekt Merter Singer, kareografi Anıl Türkmener ve kukla tasarımı Ayten Öğütçü’ye ait.

“Prömiyerimiz 14 Kasım Pazar”

Oyunun ilk gösteriminin 14 Kasım Pazar günü saat 14.00’te yapılacağını hatırlatan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Oyunumuz sezonun ilk çocuk oyunu olma özelliğine sahip. Kadromuz çok geniş; büyük emek harcanan bir oyun. Çocukların aileleriyle birlikte keyifle izleyebilecekleri bir yapıt. İlköğretim okullarının 12 Kasım’dan itibaren 1. dönem ara tatili başlıyor. Oyunumuzu izlemek isteyen çocuklarımız için güzel bir hediye olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum” dedi.