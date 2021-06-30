Alanya’da seyyarla mücadele için sivil zabıta timi kuruldu

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce, seyyar satıcı ve dilencilikle mücadele için motorize ekiplerin de yer aldığı sivil zabıta ekibi kuruldu.

Kent disiplinini sağlamak, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak adına Alanya Belediyesi tüm kadroları ile çalışmalarına devam ediyor. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, özellikle yaz döneminde sıklaşan seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla sivil zabıta timi kurdu.

Sivil ekipler seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmıyor

Seyyar satıcılık ve dilencilikle mücadele için sivil denetim dönemine geçen Alanya Belediye Zabıtası, ikişer kişilik 3 farklı sivil motorize zabıta timi oluşturdu. Bu ekipler, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte şehir merkezi, sahiller ve ana caddelerde seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmadan çalışmalarını yürütüyor.

Uzunsakal “7 gün 24 saat görev başındayız”

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, oluşturulan sivil zabıta timlerinin sürekli görev başında olduğunu belirtti. Müdür Uzunsakal, “Kentimizde yaşayan herkesin huzur ve güvenliği için 7/24 görevimizin başındayız. Oluşturduğumuz ekiplerle kent genelinde denetimlerimizi sürdürüp hem esnaflarımızın hakkını kolluyor, hem de vatandaşlarımızın huzurunu sağlıyoruz” dedi.

“Sahiller de sürekli denetim altında”

Müdür Uzunsakal, “Öte yandan seyyar ve dilencilikle mücadele için oluşturulan 3 ayrı motorize ekibin dışında sahillerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için de oluşturduğumuz ayrı bir sivil motorize ekibimiz var. Onlar da görevinin başında Alanya için, Alanya’nın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.