banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Alanya’da serada 43 kök kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.

ANTALYA 03.08.2022, 16:35
Alanya’da serada 43 kök kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde serada yetiştirilen keneviri jandarma yakaladı.

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Deretürbelans Mahallesi’nde M.A.’nın (56) serasında hint keneviri ektiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda sera içerisinde 43 kök kenevir ekili halde bulundu. Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu