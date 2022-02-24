Alanya’da sahil büfelerinin kontrolü protokolle ALTİD’e devredildi

Alanya Belediyesi’nin Milli Emlak Müdürlüğü’nden kiraladığı sahil büfeleri Alanya Belediye Encümeni tarafından Alanya Turistik işletmeciler Derneği’ne (ALTİD) devredildi. Yapılan protokolle halk plajlarının sayısının attırılacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile sahilleri ve denizi kullanabilecek” dedi.

“Vatandaşımız sahilleri gönül rahatlığı ile kullanabilecek”

Alanya sahillerinde düzeni sağlama adına yapılan çalışmaların vatandaşın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir çalışma olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Geçtiğimiz günlerde sayın kaymakamımız ile imzaladığımız protokolle Alanya Belediyemize devredilen sahil büfeleri konusunda bizde bugün kamu yararına çalışan bir dernek olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile protokolümüzü yaptık. Alanya’nın tüm sahil büfeleri artık ALTİD tarafından işletilecek. Bizde Belediye olarak hem zabıtamız hem de denetim ekiplerimiz ile birlikte buradaki kurum ve kuruluşlarla daha güvenli daha temiz olması için çalışacağız. Ayrıca her mahallede oluşturacağımız halk plajlarıyla insanlarımız hem sahillerden hem de denizimizden rahatlıkla faydalanabilecek. Böylelikle Alanya’mızdaki yaşam seviyesini biraz daha arttırmış olacağız. Ben buradan Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Herkes artık gönül rahatlığı ile sahillerden faydalanabilecek” açıklamasında bulundu.

“Sahil büfeleri amacı dışında hizmet vermeyecek”

Yapılan Protokolle sahil büfelerinin sadece büfe hizmeti vereceğini belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Sahil büfeleri çok önemli bir projeydi, bizim çok önemsediğimiz bir projeydi. Çünkü Alanya’nın deniz-kum-güneş ağırlıklı turizmi yaptığı gerçeğinden hareketle sahillerin bugüne kadar olduğu şekliyle birçok yerde rant kaynağı olmaktan çıkarılarak halkın ve buraya gelen misafirlerimizin hizmetine sunulması noktasında belediye başkanımız iradesini ortaya koydu. Bizde üzerimize düşen görevi yerine getirerek bu protokolü yaptık. Bundan sonra sahillerde daha önce gördüğümüz manzaraların oluşmayacağı, sabah açılıp akşamleyin kapanacağı, buraların bir restoran ya da başka amaçlara hizmet etme noktasından çıkarılarak, oraya gelen halkımızın ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında birimler oluşturulacak. Bu konuda ortak mutabakata vardık. Bundan sonra çok daha keyifli bir Alanya sahili olacak” diye konuştu.