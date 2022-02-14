Alanya’da sahil bandı düzenlemesi

Alanya Belediyesi’nin, Alanya şehir merkezinden Kargıcak Mahallesi’ne kadar Kesintisiz Bisiklet Yolu ve Sahil Düzenleme Projesi devam ediyor. Projenin Oba Çayı ile Atatürk Anıtı arasında kalan etabında inceleme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sahil bandında yürüyüş, bisiklet yolları ve modern çevre düzenlemesiyle kesintisiz ve kaliteli bir ulaşım sağlayacak projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Oba Çayı ile Atatürk Anıtı arasında kalan sahil bandında inceleme yaptı. Çalışmanın yapılacağı yaklaşık 3 buçuk kilometrelik alanı ekibiyle birlikte gezen Başkan Yücel, çalışmanın bir an önce başlatılmasını ve halkın kullanımına açılmasını istedi. Bisiklet yolu kazandırmak için yapılacak çalışmada yaya kaldırımları ve yeşil alanlarda da bazı yeni düzenlemeler yapılacak.

“Amacımız konforlu ve kesintisiz araç, yaya ve bisiklet yolu oluşturmak”

Yapılacak düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya merkezden Kargıcak Mahallesi’nin sonuna kadar yaklaşık 19 kilometrelik alanda araç, yaya ve bisiklet trafiğini iyileştirip kesintisiz bir ulaşım sözü vermiştik; bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oba ve Tosmur arasında kalan alanın alt yapısı hazırlandı birkaç gün içinde ihalesi yapılacak. İnşallah sezona kadar Oba Çayı ile merkez arasında kalan bölgede de yapacağımız çalışmayla birlikte 19 kilometrelik sahil bandında araç, yaya ve bisiklet ulaşımı birlikte kesintisiz olarak konforlu bir şekilde yapılabilecek” dedi.