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Alanya’da safari araçları eşzamanlı denetlendi
Alanya’da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği safari araçları denetimlerinde kontrol edilen 142 aracın 37’sine 37 bin 899 TL ceza yazıldı.
ANTALYA 07.09.2022, 14:16
Alanya’da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği safari araçları denetimlerinde kontrol edilen 142 aracın 37’sine 37 bin 899 TL ceza yazıldı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma, bölge trafik ve şehir içi trafik ekipleri turistler tarafından yoğun ilgi gören safari araçlarını eşzamanlı olarak denetledi. Denetimlerde ilçenin farklı noktalarında 142 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kusurlu bulunan 37 araca 37 bin 899 TL ceza yazılırken, 2 safari aracı trafikten men edildi.
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|10
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|9
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