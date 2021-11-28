Alanya’da rögar ve altyapı çalışması

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için başta dere ıslah ve temizliği olmak üzere menfez, rögar ile altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında derelerin sahille buluştuğu noktalarda da menfez ağızları açılarak önlem alınıyor.

“İlçe genelinde yollar elden geçiriliyor”

Demirtaş, Mahmutlar Payallar Avsallar ve Merkez şantiyesine bağlı ekipler tüm mahallelerde asfalt yama, şarampol ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların özellikle yağmurlu havalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmalarının önüne geçmek için tüm ekiplerin sahada olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kış aylarında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için tedbirlerimizi aldık. Tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını yürütüyor’ dedi.