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Alanya’da polisten huzur ve güven denetimi

Antalya’nın Alanya ilçesinde huzur ve güveni sağlamak için halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan denetimlerde, bin 395 kişi sorgulandı, aranması bulunan 13 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA 25.09.2021, 09:37
Alanya’da polisten huzur ve güven denetimi

Antalya’nın Alanya ilçesinde huzur ve güveni sağlamak için halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan denetimlerde, bin 395 kişi sorgulandı, aranması bulunan 13 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, 176 personelin katılımıyla yapılan ‘Umuma Açık İşyerleri ve Sabit Yol Uygulamaları’ kapsamında; barlar sokağı, Damlataş Güzelyalı Caddesi, Obagöl Fatih Caddesi, umuma açık işletmeler, yürüyüş yolları, park ve bahçelerde yapılan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 395 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 13 kişi gözaltına alındı. 145 aracın kontrol edildiği denetimlerde 10 sürücüye 10 bin 966 TL para cezası uygulandı, 61 işyerinden 5’ine cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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