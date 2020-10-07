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Alanya’da polisten afişli korona virüs uyarısı
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, KENTTEKİ TÜM OTOBÜS DURAKLARININ PANOSUNA KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AFİŞLER ASTI.
ANTALYA 07.10.2020, 15:12
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kentteki tüm otobüs duraklarının panosuna korona virüs önlemlerine dikkat çekmek için afişler astı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüsle mücadelede vatandaşları bilgilendirme amacıyla çok sayıda afiş hazırladı. Ekipler, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine hakkında bilgilendirme olan ve “Maskeni takarak hayatını kolaylaştır. Sana da Alanya’ya da bu yakışır” ve “Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir” yazılı afişleri ilçedeki tüm otobüs duraklarında bulanan panolara astı.
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|Takımlar
|O
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|3
|9
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|9
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|4
|9
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|9
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|4
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|4
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|5
|9
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|5
|8
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|5
|8
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|3
|7
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|3
|7
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|4
|7
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|5
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|5
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|7
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|3
|5
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|5
|5
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|5
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|3
|4
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|5
|4
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|4
|3
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|4
|3
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|5
|2