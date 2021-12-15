Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Alanya’da öğretmenlere ’Müze Eğitimi Semineri’ verildi.

Seminer, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) koordinatörlüğünde, Alanya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlendi. Amacı müzelerin ve tarihi alanların eğitim ortamı olarak değerlendirilmesi, müzecilik ve kültürel miras geleneğimizi öğrencilere ulaştırmak, öğrencilerin müzeciliği sevmeleri ve tarihi eserleri koruma bilinci kazandırmak olan seminerlerin ilki, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi’nde görevli Sanat Tarihçisi ve Müze Bilimci Derya Pekgözlü Karakuş tarafından verilen seminerler, 13 Aralık 2021-20 Ocak 2022 tarihleri arasında gönüllülük esasına göre belirlenen öğretmenlere verilecek. Teorik 55 saat, uygulamalı 20 saat olarak belirlenen takvimde, Alanya’da bulunan kültürel miras alanlarının öğretmenlere ve öğrencilere tanıtılması da hedefleniyor.