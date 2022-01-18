Alanya’da öğretmenlere ‘müze’ eğitimi

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Alanya’da öğretmenlere verilen ’müze eğitimleri’ devam ediyor.

Amacı müzelerin ve tarihi alanların eğitim ortamı olarak değerlendirilmesi, müzecilik ve kültürel miras geleneğini öğrencilere ulaştırmak, öğrencilerin müzeciliği sevmeleri ve tarihi eserleri koruma bilinci kazandırmak olan Müze Eğitimi ve Kültürel Miras Eğitimi Verilmesi Projesi devam ediyor. Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Arkeoloji Müzesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen proje kapsamında Alanya Belediyesi’nde görevli Sanat Tarihçisi ve Müze Bilimci Derya Pekgözlü Karakuş tarafından öğretmenlere online ortamda 30 saatlik teorik seminerler verildi.

“Alanya Arkeoloji Müzesi’nde eğitim”

Projenin 20 saat olarak planlanan uygulamalı eğitimlerinin ilki Alanya Arkeoloji Müzesi’nde dün verilen seminer ile başladı. Alanya Arkeoloji Müzesi’nde toplam 8 saat sürecek eğitime Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Davut Karaman ile öğretmenler katılım sağladı. Uygulamalı Müze Eğitimi, Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü Seher Türkmen ve Müze görevlisi Arkeolog Gülcan Demir tarafından Anadolu Uygarlıkları ve Alanya Arkeoloji Müzesi’nin geçmişinden günümüze kadarki sürecini anlatan iki sunum ile gerçekleşti. Eğitimler, ilerleyen günlerde Alanya’nın tarihi noktalarında devam edecek.