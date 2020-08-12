Alanya’da modüler bankamatiklerin sayısı artıyor
ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 5 YILDIR GERÇEKLEŞTİRİLEN, GÜNÜMÜZ KENT MOBİLYALARINDAN ESİNLENEREK TASARLANAN MODÜLER BANKAMATİKLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTMAYA DEVAM EDİYOR.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 5 yıldır gerçekleştirilen, günümüz kent mobilyalarından esinlenerek tasarlanan modüler bankamatiklerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha önce Mahmutlar, Tosmur, Okurcalar, Hacet, Avsallar ve Güllerpınarı mahallelerinde yaptıkları modüler bankamatiklere yenilerini ekliyor. Projesi çizilip yapımına başlanacak olan yeni modüler bankamatikler en kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.
“Modern bir görünüme kavuşturduk”
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Önceden daha çok yer kaplaması nedeni ile görüntü kirliliğine neden olan bankamatikler modüler dizayn ile bir araya toplanarak kent estetiğine uygun bir görünüm kazandı. Proje ile bankamatiklere vatandaşlarımızın kolay ulaşımı sağlanmış ve rahat bir şekilde bankacılık işlemlerini yapmaları hedeflenmekte. Alanya genelinde bu tarz çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.
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