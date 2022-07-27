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Alanya’da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı

Alanya’da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Nisan ayında startını verdiği Alanya’nın üçüncü prestij caddesi Kızlarpınarı Caddesi’nde sona yaklaşıldı.

ANTALYA 27.07.2022, 13:44
Alanya’da Kızlarpınarı Caddesi için geri sayım başladı

Alanya’da Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Nisan ayında startını verdiği Alanya’nın üçüncü prestij caddesi Kızlarpınarı Caddesi’nde sona yaklaşıldı.

Alanya Belediyesi ekiplerinin Kızlarpınarı Caddesi’nde aralıksız olarak sürdürdüğü prestij caddesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaldırım yenileme, elektrik altyapısı, yol genişletme ve cadde düzenleme çalışmalarının yanı sıra bisiklet yolu yapımı da sürüyor.

“Kızlarpınarı ekonomik olarak canlanacak”

Refah seviyesini arttırmak, kenti çok daha güzel bir görünüme kavuşturmak için proje ve yatırımlara aralıksız olarak devam ettiklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kızlarpınarı Caddemiz çalışmaların sona ermesiyle birlikte ihtişamlı bir görünüme kavuşacak. Ekonomik olarak da canlanacak. Sona yaklaştığımız çalışmalarımız sırasında bizlere her zaman destek veren Kızlarpınarı Caddesi sakinlerimize de teşekkür ediyoruz" dedi.

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