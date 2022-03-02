Alanya’da Kızılcaşehir ile Obaalacami mahallesi arasında yeni bağlantı yolu

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolların bakım, onarım ve genişletme çalışması kapsamında Kızılcaşehir ile Obaalacami Mahallesi arasında 5 kilometrelik yeni bağlantı yolunu yapıyor.

Alanya Belediyesi mahallelerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yollar açmaya devam ediyor. Bu kapsamada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılcaşehir ve Obaalacami Mahallelerini kuzeyden birbirine bağlayan yeni bağlantı yolu açılıyor. Devam eden yol çalışması hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sürekli gelişen Alanya’nın yol ve altyapı noktasında ihtiyaçlarını süratle karşıladıklarını söyledi. Yeni bağlantı yolu ile iki mahallenin ulaşım noktasında daha düzenli bir yola kavuştuğunu anlatan Başkan Yücel, ihtiyaç duyulan mahallelerde yol açma çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.