Alanya’da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske kuralına uymayan 30 kişiye toplamda 96 bin 700 TL idari para cezası uyguladı.

Alanya’da korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe günü saat 19.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimler yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 19 kişiye toplam 65 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma 11 kişiye ceza kesti

Jandarmanın gerçekleştirdiği denetimlerde ise 11 kişiye toplam 31 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 30 kişiye 96 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.