Alanya’da kış hazırlıkları başladı

Alanya Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için yağmur suyu drenaj ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kış ayları öncesi çalışmaları çerçevesinde Elikesik Yoremece Yaylası, Büyükpınar, Sapadere, Özvadi ve Yeşilöz Mahallelerinde yol genişletme, altyapı ve asfalt çalışmaları başladı. Alanya Belediyesi ekipleri her mahallede periyodik olarak uyguladığı alt yapı çalışmalarına Oba Karakocalı’nın ardından kırsal mahallelerde başlattı. Alanya’nın her bölgesinin çok hızlı bir gelişme içerisinde olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Vatandaşlarımızı yol ve altyapı noktasında hızlı, etkin hizmetle buluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.