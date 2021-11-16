Alanya’da Kaygusuz Abdal Heykeli Hacet Meydanına yerleştirildi

Alanya Belediyesi, Alanya’nın Fethi’nin 800. yıl dönümü münasebetiyle Hacet 1. etap meydanına Alaiye Beyi’nin oğlu Kaygusuz Abdal heykelini yerleştirdi.

Hacet meydanında yapılan düzenlemelere ek mermer kaide üzerine Kaygusuz Abdal heykeli yerleştirildi. Alaiye Beyi’nin oğlu olan ve asıl ismi Alâeddin Gaybi olan Kaygusuz Abdal’ın heykeli, Heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur tarafından yapıldı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Hacet meydanına yerleştirilen, 1342-1444 yılları arasında yaşayan ve edebi açıdan kıymetli bir halk şairi olan Kaygusuz Abdal heykeli, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Çeşitli şiirleri olan şairin hayatı ve şiirlerinden bir örneği de mermer üzerine oyularak alanda sergileniyor.

“Kültürümüzü yaşıyor, gelecek nesillere aktarıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Kaygusuz Abdal heykelini, bu önemli yılda Alanya’nın en önemli noktalarından birine yerleştirdiklerini belirterek “Alanya Belediyesi olarak kendi kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu bağlamda Alanya’mızın Fethi’nin 800. yılı münasebetiyle Alaiye Beyi’nin oğlu olan ünlü halk şairimiz Kaygusuz Abdal heykelini şehrimize kazandırdık. Alanya’mız açık hava sergi alanı gibi birçok heykelin yer aldığı, sanata değer veren bir şehir kimliğine büründü. Alanya’mız için hayırlı olsun” dedi.