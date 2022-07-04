Alanya’da kapalı hayvan pazarı ve kurban satış yeri hizmete girdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 bin metrekarelik dev bir alanda projelendirilen Kapalı Hayvan Pazarı ve Kurban Satış Yeri’nin duası gerçekleştirilerek hizmete açıldı.

Alanya Belediyesi yıllarca kentte sorun oluşturan, kurulduğu bölgelerde mahalle sakinlerinin sesten ve kokudan rahatsız olmasına neden olan kurban satış noktasını, merkezden uzak ancak kolay ulaşılabilir bir bölgeye taşıdı. Oba Mahallesi Bucakoluk mevkiine (Çıplaklı Orman Deposu üzeri) modern, teknolojik, kalıcı ve hijyenik bir tesis yapıldı.

Dualarla hizmete girdi

Alanya Belediyesi’nin yeni Kurban Satış Yeri, yapılan dua ile hizmete girdi. Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından okunan dua törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra birim amirleri, muhtarlar ve kurban satıcıları katıldı.

Başkan Yücel dua töreninin ardından alanı gezerek satış yapan vatandaşlara bereketli kazançlar diledi. Satış yapan esnaflar, A’dan Z’ye her şey düşünülerek inşa edilen modern tesis için Başkan Yücel’e teşekkür etti.

120 satış bölümlü, 3 bin hayvan kapasiteli dev tesis

10 bin metrekare alan üzerine projelendirilen dev tesis 2 bin 500’ü küçükbaş, 500’ü büyükbaş olmak üzere toplam 3 bin hayvan kapasiteli inşa edildi. 26 adet büyükbaş, 110 adet küçükbaş satış padoğu, bay-bayan WC, mescit, zabıta kontrol noktaları, özel aydınlatmalar ve özel sulama sistemlerinin bulunduğu, son teknoloji alt yapı sistemleriyle donatılan tesiste, vatandaşlar dini vecibesini steril bir ortamda sağlıklı bir şekilde yapabilecek.

“Alanyamızın en büyük ihtiyaçlarından birisini giderdik”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan hayvan pazarının bir noktada toplanmasını sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yeni yaptığımız tahsislerle birlikte ve belediyemizin hizmet alanı içerisinde olan, yerleşim alanlarının dışında, güzel bir mevkide yeni bir alan inşa ettik. Burayı, vatandaşlarımızın gerek kurbanlık gerekse diğer zamanlardaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde dizayn ettik. Vatandaşlarımız burada aradığı küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hepsini rahatça bulabilecekler. Burada yıllarca hizmet vereceğini arzu ettiğimiz çok güzel bir tesis oluşturduk. Tesisimizin Alanyamıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.”