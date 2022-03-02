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Alanya’da Kadınlar Günü etkinlikleri

Alanya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl da kapsamlı bir programla kutlayacak.

ANTALYA 02.03.2022, 17:34
Alanya’da Kadınlar Günü etkinlikleri

Alanya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl da kapsamlı bir programla kutlayacak.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda tarihi Kızılkule’de düzenlenecek sergi, Kulenin giriş katında açılacak. “Kadının Ayak İzi” başlıklı sergide, kulenin her bir gözünde başka bir konu ele alınacak. Kadın teması işlenmiş pullar, kadın figürlü paralar, Hayri Şen - Pul Koleksiyonu, Çini-Seramik yapımı, Keçe Çiçekler ve Selçuklu, Keçe Pazırık Kurganı, Kilim Sergisi ve İpek Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kadının Ayak İzi, farklı sanat dallarında çalışan kadınların, yer yüzünde bıraktığı miraslardan oluşan ürünlerin, tarihi atmosferde görücüye çıkarıldığı özel bir sergi. 6 ana başlık altında toplanan sergide, eski çağlardan Sanayi Devrimine, sanayi devriminden günümüze kadar tarihin her döneminde doğaya, denize, taşa, toprağa, rüzgara ayak izini bırakan Anadolu ve dünya kadınının toplumdaki statüsüne dikkat çekiliyor.

“Alanya’da buluşan dünya kadınları hayat bayram olsa şarkısını söyleyecek”

Düzenlenen programa Alanya’da yaşayan dünya kadınları da dahil edildi. Kızılkule yanındaki tarihi sarnıçta yerleşik yabancılar için bir sergi düzenleyen Alanya Belediyesi, “Dünya Kadınları Resim Sergi” adı altında tüm dünya kadınlarını 8 Mart’ta buluşturacak. Sergiye 15 sanatçı katılacak. Ayrıca etkinliğe farklı ülkelerden yöresel kıyafetleri ile katılan kadınlar ülke bayrakları ile sahneye çıkarak orkestra eşliğinde “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyleyecekler.

“İstanbul Gırls Orchestra’sından konser”

Türkiye’de ilk defa 9 kadın müzisyenin bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Girls Orchestra’sı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kızılkule yanındaki alanda sahne alacak. Saat 15.30’da başlayacak konser ücretsiz olacak. İki vokalist, yedi enstrümanistin oluşturduğu İstanbul Girls Orchestra grubu, beğenilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak. Tamamı kadın müzisyenlerden oluşan grup, yerli ve yabancı şarkıları kanun, darbuka, klarnet, keman gibi sazlarla alaturka tarzında dünya kadınları için seslendirecek.

“Başkan Yücel’den davet”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek programa yerli yabancı Alanya’da yaşayan herkesi davet etti. Pandemi sürecinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ilk kez bu kadar kapsamlı kutladıklarını belirten Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, “Sergilerimiz, konser, dünya kadınlarının buluşma etkinliği başta olmak üzere bir dizi nezih programla bu farkındalık gününü hep birlikte kutlayacağız. Sergilerimiz, hayatın her alanına dokunmuş, yaşadığı tarihe iz bırakmış, Anadolu ve dünya kadınının sosyal yaşamdaki rolünü hatırlatıyor. Programımızın tamamı ücretsizdir; tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu özel günü hep birlikte kutlayalım” dedi.

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