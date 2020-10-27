Alanya’da kadına yönelik şiddet için toplandılar

Antalya’nın Alanya İlçesinde kaymakamlığının başkanlığında İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı düzenlenerek kadına yönelik şiddetle önüne geçilmesi için yapılacak olan çalışmalarla ilgili kararlar alındı.

Alanya Kaymakamlığı’nın toplantı salonunda Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında düzenlenen İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısına, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindvanlı’nın yansıra kamu kurumu temsilcileri ve kolluk kuvvetleri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna yapılacak çalışmalar ve buna yönelik yeni kararlar alındı.

Toplantıda söz alan Emniyet Müdürü Avcı ve Jandarma Komutanı Mindivanlı ise bu kapsamda mücadele konularında yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.