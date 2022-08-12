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Alanya’da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

ANTALYA 12.08.2022, 14:44
Alanya’da kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstihbarat Şube Müdürlüğünce Okurcalar Mahallesinde Y.Y.’nin işlettiği markette kaçak elektronik sigara satıldığı belirlendi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte markette yapılan aramada, 58 adet ülkeye sokulması yasak kaçak elektronik sigara ve 22 adet elektronik sigara dolumunda kullanılan likit ele geçirildi.

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