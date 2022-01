Alanya’da fırtınadan zarar gören çiftçilere 2,5 ton naylon desteği

Alanya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde kentte meydana gelen kötü hava koşulları ve fırtınadan zarar gören çiftçilere naylon desteği verdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fırtınada seraları zarar gören üreticilere, 2.5 ton naylonu teslim etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fırtınada seraları büyük zarar gören üreticilere Payallar ek hizmet binası önünde gerçekleştirilen teslim organizasyonuyla 2.5 ton naylonu teslim ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Seraları zarar gören 25 üretici, Alanya Belediyesi ve Alanya Ziraat Odası’nın çalışmalarıyla belirlendi. Hasar tespit çalışmalarının ardından Başkan Yücel’in talimatıyla ivedilikle alınan naylonlar üreticilere teslim edildi.

Yücel: “Üreticimizin her zaman yanındayız”

25 üreticiye naylonlarını teslim eden Başkan Yücel, kentin can damarlarından olan üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu; “Alanya Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu zor günleri omuz omuza birlikte atlatacağız. Bugün fırtınadan zarar gören 25 üreticimize naylon desteği verdik. Allah, Alanya’mızı ve üreticilerimizi daha kötüsünden korusun.”