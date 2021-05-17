Alanya’da en iyi balkon ve bahçeler ödüllendirilecek

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, “En Güzel Balkon Bahçe Yarışması” için geri sayım başladı. Başvurular, 20 Mayıs’a kadar devam edecek.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce her yıl düzenli olarak organize edilen En Güzel Balkon Bahçe Yarışması için geri sayım başladı. Başvuru sırasında tüm katılımcılar, yarışmaya katılmak istedikleri mekânlarının fotoğraflarını COVID-19 koşulları gereğince elektronik ortamda teslim edecek. Yarışmanın ön elemeleri dijital teslimler üzerinden yapılacak. Finale kalan mekânlar ise jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Jüri değerlendirmesi 24-25 Mayıs’ta

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı Seda Şanlıdere, Köşe yazarı ve Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, Fotoğraf Sanatçısı İlhami Yetkin’den oluşan jüri üyeleri, 24-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında finale kalan katılımcıları değerlendirecek.

Başvurular online olacak

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, yarışma tarihine kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formları doldurulduktan sonra (park_bahceler@alanya.bel.tr)veya WhatsApp (+90 537 990 25 27) üzerinden bilgi alıp, başvuru işlemlerini yapılabilecek.