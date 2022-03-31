Alanya’da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Alanya Belediyesi, 28 Mart-3 Nisan Kütüphane Haftası’nda en çok kitap okuyan öğrenci ve vatandaşları ödüllendirdi.

Alanya Belediyesi, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve daha fazla kitap okumayı teşvik etmek amacıyla Alanya Belediye Kütüphaneleri’nden en çok yararlanan ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin düzeyindeki kitapseverleri 28 Mart-3 Nisan Kütüphane Haftası’nda ödüllendirdi. Konaklı Kütüphanesi’nden en çok faydalanan kitapseverlere Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal tarafından Başarı Belgesi verildi.

“Çocuklar tiyatro ile eğlendi”

Belge töreninin ardından Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları, çok sevilen eserlerinden ‘Şarkıyla Sallanan Salıncak oyununu minik katılımcılar için sergilediler. Çocuklar tarafından dikkat ve ilgiyle izlenen oyun alkış aldı. Demirtaş, Mahmutlar ve merkez kütüphanelerinden en çok yararlanan kitapseverler için de yarın kütüphanelerin önünde tören düzenlenecek.