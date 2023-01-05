Alanya’da emlak beyan değeri işlemlerinde yeni dönem

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Tapu Müdürü Oğuz Keser ortak imzaladığı protokolde vatandaşlar, emlak beyan değeri işlemlerini elektronik ortamdan gerçekleştirebilecekler.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Tapu Müdürü Oğuz Keser, bugün Alanya Belediyesi’nde bir araya gelerek protokol imzaladılar. Vatandaşların zaman kaybını önleyecek, hem de israfın önüne geçilecek olan protokol ile vatandaşlar emlak beyan değeri almak için belediyeye gitmesine gerek kalmadan elektronik ortamda işlemlerini yapabilecekler.

Protokol ile ilgili bilgilendirme yapan Alanya Tapu Müdürü Oğuz Keser, “Belediyemiz tarafından bize bir uç verilecek, bizim personelimize de aynı zamanda kullanıcı adı ve şifre verilecek ve işlemler hiçbir vatandaş belediyeye gelmeden, emlak beyan değeri almadan ve tapu müdürlüğüne fiziki ortamda belgeyi ibraz etmeden işlemlerini yapacak. Biz de elektronik ortamda direk emlak beyan değerini görüntüleyip, sistemimize orijinal olarak kaydedip, işlemlerimize devam edeceğiz. Burada bizlere ne gibi bir fayda sağlayacak; ilk etapta hem belediyemizin emlak servisindeki personelin hem bizim personelin zaman kaybını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bununla birlikte kâğıt israfı ve toner israfı tamamen yok olacak. Ayrıca hiçbir vatandaşımız ne bize ne de belediyeye gelerek zaman kaybı yaşamayacak” dedi.

“Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyoruz”

İnsanlar için zamanın kıymetli olduğunu ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bürokrasideki prosedürleri düşürmek istediklerini ifade etti. Vatandaşların hem zaman kaybından hem de evraklardan muaf olacağını belirten Başkan Yücel, “Bundan sonra hiçbir vatandaşımız kamu kurum kuruluşlarına borcu olmadığı sürece hiçbir zaman emlak değeri alırken, sadece tapudaki işlemleri sırasında bizim vereceğimiz şifre ile birlikte oradan çözüme ulaşacak. Hem zaman kaybından hem de evraklardan muaf olacak. İnsanların zamanlarını en iyi şekilde kullanabilmeleri için ve işlerini kolaylaştırmak adına gücümüz nispetinde onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiden hem Tapu Müdürlüğümüze hem de Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.