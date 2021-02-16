Alanya’da dev proje için çalışmalar başladı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 10 bin metrekarelik dev bir alanda projelendirilen, kurban satış yeri ve kesimhane için çalışmalara başladı.

Alanya Belediyesi yıllarca İlçenin kanayan yarası olan, kurulduğu bölgelerde mahalle sakinlerinin sesten ve kokudan rahatsız olmasına neden olan kurban satış noktasını, merkezden uzaklaştırarak kırsal ancak kolay ulaşılabilir bir bölgeye taşıyor. Oba Mahallesi Değirmendere bölgesine modern, teknolojik, büyük, kalıcı ve hijyenik bir tesis yapılıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hafriyat çalışmalarına başlanan proje bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yücel’e Alanya Belediyesi İcracı Müdürlüklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ve Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı eşlik etti.

120 satış bölümlü, 3 bin hayvan kapasiteli dev tesis

10 bin metrekare alan üzerine projelendirilen dev tesis, 2500’ü küçükbaş ,500’ü Büyükbaş olmak üzere toplam 3000 hayvan kapasiteli satış merkezi olacak. Son teknoloji alt yapı sistemleriyle donatılacak tesiste, modern bir kesimhane de yer alacak. Projede, vatandaşların dini vecibesini steril bir ortamda, çevreye zarar vermeden sağlıklı bir şekilde yapabilmesi düşünüldü.

Yücel: “Bu sene kurbanlıklarımızı buradan alacağız”

Çalışma alanında incelemelerde bulunan ve ekibinden proje hakkında bilgi alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, projenin Temmuz ayına kadar tamamlanarak Kurban Bayramı’na yetişeceğini müjdeledi. Başkan Yücel; “Fizibilite çalışmasını tamamladığımız, Oba Değirmendere bölgesinde yüksek, tenha, mahalle sakinlerini koku ve sesten rahatsız etmeyecek bir yerde Kurban Satış Yeri ve Kesimhane projemiz için hafriyat çalışmalarına başladık. Kalıcı olarak uzun yıllar hizmet verebilmesi için bu bölgeyi uygun gördük. Projemiz tamamlandığında vatandaşlarımız buraya daha kolay ulaşabilecek, temiz, düzenli bir ortamda kurbanlarını satın alacak ve aynı zamanda kesim işlemini de gerçekleştirebilecek. Allah’ın izniyle projemizi, Kurban Bayramı’na yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ben şimdiden bütün Alanya’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.