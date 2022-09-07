Alanya’da çocuklar için yeşil alanlar artmaya devam ediyor

Antalya Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi, Okurcalar Mahallesi Erenler Erkek Öğrenci Yurdu Arkası 310 ada yanında bulunan 5039 metrekarelik yeşil alanda başlattığı park projesini tamamladı. İçerisinde otopark, bisiklet parkı, mini futbol sahası, basketbol sahası, fitness alanı, büfe-wc, çocuk oyun alanı, aile dinlenme köşesi, yürüyüş eğlenme ve dinlenme alanları bulunan park, Okurcalar Mahallesi’nin yeşil alan ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak şekilde tasarlandı.

“Yeşil alanları artırıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel açıklamada; “Alanya Belediyesi olarak halkımızın, özellikle de çocuklarımızın daha güzel vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları tasarlıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz parklarımıza ilave olarak yeni nesil oyun gruplarına yer vererek hazırladığımız parkımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bölge halkımıza ve Alanya’mıza hayırlı olsun” dedi.