Alanya’da çim sahalara kışlık bakım

Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından profesyonel lig ve amatör lig takımlarının maçlarını oynadığı çim sahaların çim ekimi, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

TFF Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor’un müsabakalarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu ve antrenmanlarını yaptığı Cengiz Aydoğan Tesisleri Zimbitlik Sahası kışlı bakım onarım ve yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından; bölgemizin diğer profesyonel lig temsilcisi Başkent Üniversitesi Kestel Spor takımının müsabakalarını gerçekleştirildiği Alanya Milli Egemenlik Stadyumunun kışlık bakım işlemi yapıldı. Bölgemizin amatör ligteki temsilcileri olan Konaklıspor, Payallarspor, Avsallarspor, Mahmutlarspor, incekumspor ve Demirtaşspor’un müsabakalarını yaptığı maç sahalarının İkinci etap onarım işlemi tamamlandı.

Alanya Belediyesi Bahçeşehir Okulları Stadyum Müdürü ve Futbol Sahaları Sorumlusu Münir Kaba’ nın yaptığı açıklamada “ Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı doğrultusunda profesyonel lig ve amatör lig temsilcilerimizin daha sağlıklı ve düzgün ortamlarda antrenmanlarını ve maçlarını yapabilmesi için sahaların kışlık bakımını tamamladık. Temsilcilerimiz için çalışmalarımız ve desteğimiz devam edecektir, bölgemizdeki tüm spor kulüplerine başarılar dileriz” dedi.