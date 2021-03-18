Alanya’da Çanakkale Zaferi coşkusu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Alanya’da da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Hükümet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediye Başkanlığı adına çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler, Alanya Kültür Merkezi’nde günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli oratoryo, şiir ve kompozisyonların sahnelenip seslendirilmesiyle devam etti. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Garnizon şehitliğine ziyaret

Kültür Merkezi’ndeki programların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Alanya Garnizon Şehitliği’ne ziyarette bulundu. Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Vekili Toksöz, şehit aileleriyle yakından ilgilenip şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Etkinliklere Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Mustafa Toksöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti başkanları, oda ve dernek başkanları, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.