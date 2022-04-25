Alanya’da camilerde bayram temizliği

Alanya Belediyesi Cami Temizlik Ekibi kent genelinde, 2022 yılı itibariyle toplam 247 camide temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesi çalışmalara hız verdi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cami Temizlik Ekibi, kurulduğu günden bu yana çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren ekipler, kuralların esnetilmesiyle birlikte çalışmalarına da hız verdi. 2022 yılı itibariyle doğu, batı ve merkez mahallelerde çalışmalara başlayan ekipler, toplamda 247 cami ve mescitte temizlik çalışması gerçekleştirdi.

“Çözüm Masası’na gelen talepler değerlendiriliyor”

Alanya Belediyesi Çözüm Masası ile bağlantılı olarak çalışan temizlik ekibi, telefonla gelen talepleri de değerlendiriyor. Ayrıca Çevre Koruma Müdürlüğü’ne sözlü olarak başvuran cami görevlileri ve vatandaşların da talepleri programa dahil edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

“Ramazan ile hummalı bir çalışma başlattık”

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa çalışmaların Ramazan ayı vesilesiyle ve bayram öncesinde hızlandığını belirterek, “Ekiplerimiz kent genelindeki tüm cami ve mescitlerde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Merkezde 100, doğu mahallelerimizde 108, batı mahallelerimizde ise 39 cami ile toplamda 247 camimizde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerimizdeki hareketlilik de arttı. Bu sebeple ekiplerimiz daha sıkı bir performansla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız yıl boyunca da devam edecek” dedi.