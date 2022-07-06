Alanya’da bayramda 60 bin çiçek dağıtılacak

Alanya Belediyesi Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürerek 60 bin adet çiçek fidesini 31 mezarlıkta vatandaşlara dağıtacak.

Alanya Belediyesi, bayram öncesi mezarlıklara dikilmek üzere geleneksel olarak gerçekleştirdiği çiçek dağıtımına bu bayramda da devam edecek. Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak üzere arife sabahı saat 8.30’dan itibaren, 20 türde 60 bin adet çiçek fidesinin yanı sıra lokum ve gül kolonyası da ikram edilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürmeye bu yıl da devam edeceğiz. Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 31 mezarlıkta vatandaşlara toplam 60 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapacağız” dedi.