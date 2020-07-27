Alanya’da bayram öncesi fırın ve kasaplara denetim

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde gıda mühendislerinin eşliğinde Alanya’da hizmet veren kasap, market, fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Bayram öncesi ilçe genelinde hizmet veren kasap, market, fırın ve pastanelerde denetimler gerçekleştirildi. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleşen denetimlerde işletmelerin genel hijyen durumları, üretilen ve üretimde kullanılan ürünlerin kalitesi ile üretim şartları incelendi. Korona virüs önlemlerinin bayram süresince de işletmelerde ivedilikle uygulanmasının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek işletme sahiplerine uyarılarını yineleyen ekipler, mutlak hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

“Denetimler yıl boyunca devam edecek”

Denetimler hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, “Ekiplerimiz yıl boyunca denetimlerini belirli aralıklarla gerçekleştiriyordu. Bayram dolayısıyla denetimler daha da sıklaştı. Bu tür özel günlerde halkımızın sağlığını tehlikeye atacak tüm faktörlerin önüne geçmeye çalışıyoruz bunun için de ekstra denetimler yapıyoruz. Ekiplerimiz bayram boyunca da denetimlerine gerek işletmelerde gerekse de kurban kesim yerlerinde devam edecek. Yıl boyunca rutin denetimlerimiz zaten gerçekleşiyor” dedi.